Внук удари баба си в лицето, счупи й кости

Внук удари в лицето 71-годишната си баба, след като тя се опита да предотврати саморазправата му с негови братовчеди в правешко село, съобщиха от полицията.

Случаят е от 18.50 часа ма 18 февруари, когато в районното управление в Правец постъпил сигнал за физическа саморазправа между баба и внук в село Осиковска Лакавица. Изпратените на адреса полицейски служители установили 71-годишна жена. Тя споделила, че е опитала да попречи на своя внук да се саморазправи с братовчедите си, при което в момент на афект и ярост той й е нанесъл удар в лицето.

Пострадалата е транспортирана в болница с фрактури на орбита и синус и след оказана медицинска помощ е освободена за домашно лечение. Криминално проявеният и осъждан извършител е задържан.

По случая е образувано досъдебно производство.