Камион и автобус самокатастрофираха по снежните пътища в Добричко

ТИР и автобус с украинска регистрация самокатастрофираха по снежните пътища в Добричко, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.На 18 февруари, около 13:25 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие на около 500 метра след град Генерал Тошево в посока град Добрич. На място е установено, че поради несъобразена скорост водач на товарен автомобил „МАН" с прикачено ремарке с украинска регистрация губи контрол над превозното средство и се блъска в крайпътно дърво. При инцидента са нанесени значителни материални щети. Водачът е с отрицателна проба за алкохол. По случая е образувано досъдебно производство. Пак на 18 февруари служители на регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" са оказали техническа помощ и съдействие при пътен инцидент в село Оброчище на самокатастрофирал автобус с 18 души в посока Балчик. При инцидента няма пострадали хора, автобусът е с украинска регистрация.

На 18 февруари, около 07:05 часа е получено съобщение за възникнало пътнотранспортно произшествие по пътя село Методиево – село Победа. На място е установен самокатастрофирал лек автомобил „Пежо". Установено е, че поради движение с несъобразена скорост, водач губи контрол над колата и се блъска в крайпътно дърво. На място загива 53-годишният водач на автомобила. При инцидента е пострадала и возеща се в автомобила жена на 50-години, която е настанена в болницата в Добрич с фрактури. По случая е образувано досъдебно производство.

