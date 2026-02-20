"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Частно средно училище „Наука за деца“ (Izzi Science for Kids) е място, където образованието е приключение, което запалва любопитството и вдъхновява талантите, развива логическата мисъл и творческия потенциал.

Училището е лицензирано от МОН и акредитирано от Cambridge International. Предлага цялостна образователна услуга за деца от 2 до 19 години. Отличава се с двуезична програма и силен фокус върху природните и обществените науки, математиката, езиците и критичното мислене.

В основата на училищната философия стои разбирането, че средата играе ключова роля в развитието на младите хора – затова ценности като уважение и толерантност са естествена част от ежедневието на децата.

Първи учебен ден

Наред с академичните постижения, училището се отличава и с активна ученическа общност. Учениците издават училищен вестник, създават видео интервюта и развиват клуб към Българския Червен кръст – инициативи, които насърчават отговорност, ангажираност и работа в екип.

Образование, което започва от най-ранна възраст

Детският център Izzi Start посреща най-малките откриватели – деца от 2 до 4 години – в пространство, което насърчава ученето чрез игра, движение и въображение. Базираната на Cambridge EYFS програма ежедневно обогатява двуезичния активен речник на децата, като разширява разбирането им за света. Изграденият дневен режим подготвя децата за плавен преход към училищна среда.

Подготвителните групи ПУК 1 и ПУК 2 – важен мост между ранния етап на развитие и началното училище. Тук децата развиват основни когнитивни, социални и емоционални умения. Създава се училищна готовност, поставят се основи на базовата грамотност по български и английски език, математика и природни науки, учат се да работят в екип и да мислят творчески.

Междучасие

Основно училище Izzi Science for Kids подготвя децата така, че да нямат нужда от частни уроци

Обучението в основния етап (1-7 клас) създава задълбочени познатия по математика, по английски и български език. Децата се обучават по двуезична STREAM програма (Science, Technology, Reading, Engineering, Arts, Mathematics), която надгражда стандартите на МОН и покрива изискванията на Cambridge International.

След 5 клас се въвежда втори чужд език, което допълнително отваря хоризонта им и ги подтиква да разширяват общата си култура и познанията си за света.

В час по география с Кристиан Кирилов

Резултатът от усилията вече е налице!

Вече втора поредна година четвъртокласниците на училището постигат първи резултат за страната на НВО, а седмокласниците се нареждат в топ 6 сред частните училища в София.

В час по наука с Нели Иванова

Гимназия SMART Science – следващата стъпка

Гимназия SMART Science доразвива образователната концепция на Izzi Science for Kids с двуезична програма с фокус към наука и предприемачество. Обучението предлага четири профила: Математика и информатика, Природни науки, Предприемачество, Обществени науки. Предоставя се възможност за изучване и на немски и испански език.

Учениците имат достъп до кариерни консултанти (University Counselling) с цел правилен избор на университет и кариера и ефективен процес на кандидатстване.

Учителят по математика Стоян Боев на маратона Izzi Run For Fun

Програма по благосъстояние

„Успехът в образованието не се измерва само с оценки и медали, но също така се отнася и до благосъстоянието на децата в учебна и извънучебна среда. С всяко следващо явяване на олимпиада доказваме, че успехът принадлежи на онези, които полагат усилия, проявяват постоянство и развиват своя талант с дисциплина и целеустременост. И продължаваме да вярваме, че в края на пътя не медалите и отличните оценки са най-важни, а олимпийските принципи: приятелството, солидарността, честната игра и стремежът да сме по-добри. Така развиваме нашата училищна общност“, споделя управителят на училище „Наука за деца“ г-жа Доротея Воева.

Една от инициативите на “Наука за деца“ e училищният маратон. В него ученици и учители бягат заедно в името на здравето, спорта и движението. А те са важни и за будния ум.

Друг важен акцент в програмата по благосъстояние е управлението на личностните ресурси – учениците получават ценни насоки от своите преподаватели как сами да разпределят времето си за учене, сън, активности. Учат се и как да подреждат своите приоритети и да градят емоционална устойчивост – за да могат впоследствие да вземат спокойно и осъзнато решение за първите стъпки към професионална реализация.

Част от училищния клуб Izzi Hope към БЧК

Среща с вдъхновяващи хора

В Izzi Science For Kids и гимназия SMART Science срещите с вдъхновяващи личности са естествена част от учебния ритъм. В училището гостуват водещи учени, артисти, писатели, спортисти, пътешественици, лекари и предприемачи – хора с различен опит и различен поглед към света.

Те не просто разказват за своята професия, а споделят реални истории, избори и уроци от практиката. Така учениците опознават различни пътища на развитие, срещат се с актуални идеи и тенденции и получават възможност да съпоставят собствените си планове за бъдещето с опита на хора, които вече са извървели своя път.

Тържествата в Izzi Science са истински празник на талантите

Подкрепа за ученици с отличен успех

ЧСУ „Наука за деца“ предоставя пълни стипендии за ученици с отличен успех и на семейства на учители, лекари и учени!

Отворен прием за 2026/2027 година:

деца, родени между 2022 г. и 2024 г.

деца, родени 2020 г. и 2021 г. / Директен прием в 1. клас не се предлага/

за ученици в 5 клас

за ученици в 8, 9,10 клас

Зимното издание на училищния маратон Izzi Run For Fun

Присъединете се към ЧСУ „Наука за деца“!