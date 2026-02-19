ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

74-годишна даде крупна сума на ало измамник след 4...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22319007 www.24chasa.bg

Две бебета, момиче и мъж са ранени при катастрофа край Хаджидимово

Тони Маскръчка

3276
"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Четирима души са ранени при катастрофа край Хаджидимово. Пътният инцидент е станал в сряда около 14:40 часа на пътя между гр. Хаджидимово и с. Блатска.

Товарен автомобил „Рено Мастер", управляван от 24-годишен мъж от с. Гърмен, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, за да избегне удар в паркирано моторно превозно средство в дясно на пътното платно е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в лек автомобил „Форд Фиеста", управляван от 57-годишен мъж от с. Беслен.

При инцидента са пострадали водачът на лекия автомобил „Форд Фиеста", който е с фрактура на гръдна кост и фрактура на ребра, 17-годишна пътничка в товарния автомобил „Рено Мастер", която е с контузия на главата, 2-годишно дете, което е с контузия на главата и 9-месечно бебе, което е с фрактура на бедрена кост и счупени ребра, също пътуващи в товарния автомобил.

На 24-годишния водач са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотици, които са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)