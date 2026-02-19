ИТН обявиха избора на Гюров за незаконен, Цицелков имал проблеми и в Гана

Станислав Балабанов призова вицепремиерът Стоил Цицелков да си подаде оставката

Зам.-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабнов поиска почивка от парламентарното заседание днес с искането за спешен председателски съвет. А мотивът му - служебният премиер Андрей Гюров е закъснял с подаването на оставка като подуправител пред Народното събрание и така е встъпил в новата си длъжност в нарушение на закона.

"Оставката е постъпила след клетвата", настоя депутатът. Според него документът е трябвало да се получи преди това.

Ако не бе станал министър-председател, щеше ли да остане подуправител на БНБ, попита Балабанов. И натърти, че Гюров е избран в банката с акт на Народното събрание и освобождаването на членове на независими органи трябва да става с акт пред този, който ги е избрал - парламента.

За пореден път имаме прецедент на служебен министър-председател, който става такъв в нарушение на закона. Кирил Петков стана такъв докато бе двоен гражданин", каза Балабанов и поиска ръководството на парламентарните групи да обсъди казуса.

Председателката на парламента Рая Назарян му даде 15 от исканите 30 минути и изчете документите, според които Гюров вече се е отказал от поста в БНБ.

След това Балабанов даде изявление в кулоарите, където се спря на този случай и повтори по-ранните обвинение, че вицепремиерът Стоил Цицелков е арестуван три пъти. "За 1,2 промила е бил прибран в районното. И за употреба на марихуана е голям проблем", каза той. И призова Цицелков да си подаде оставката, защото това е морален акт.

"Знаете ли, че 2020 г. е бил наблюдател в Гана на изборите и има 5-годишна забрана да участва в мисии на ЕС заради инцидент с жена в хотел в Гана. След този случай е изгонен", заяви Балабанов, отправяйки нови атаки към Цицелков.