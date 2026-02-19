ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж преби жена си в Извор

1452
Мъж се изправя пред съда за домашно насилие в Пернишко СНИМКА: Pixabay

Мъж се изправя пред съда за домашно насилие в Пернишко, съобщиха от полицията.

Причината е, че на 18 януари е подаден сигнал от 44-годишна жена от Извор, че спрямо нея е било упражнено насилие от 50-годишния ѝ съпруг. Той ѝ нанесъл удари с юмруци по цялото тяло. 

Полицейските служители започнали разследване, в рамките на което по безспорен начин е установена съпричастността на мъжа. 

Той е привлечен като обвиняем, като му е наложена мярка за неотклонение „подписка“. Работата по случая продължава съвместно с прокуратурата.

