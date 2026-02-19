Задържаха голямо количество контрабандни старинни монети и предмети на "Капитан Андреево" (Снимки)

3270 старинни монети и 850 старинни предмета задържаха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, влизащ в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

На 17 февруари, около 04:30 часа, на пункта пристига товарен микробус с полска регистрация. Шофьорът – австрийски гражданин с турски произход, декларира пред митническите служители, че превозва групажна стока от Турция за страни от Западна Европа. След анализ на риска митническите служители правят проверка на превозното средство, включително с рентгенова апаратура. Част от контрабандните предмети СНИМКА: Агенция "Митници"

В хода на проверката митничеарите откриват старинни монети и предмети, укрити в общо 8 полиетиленови пакета, обвити с алуминиево фолио. Четири от пакетите са били укрити в пътнически сак с лични вещи на шофьора, а другите четири - под една от седалките в шофьорската кабина и в чанта с хранителни продукти. Част от контрабандните монети СНИМКА: Агенция "Митници"

Открити са общо 3270 монети с бруто тегло 20,475 кг и 850 предмета, сред които и накити, с бруто тегло 3,169 кг. Според първоначално извършената експертна справка монетите и предметите са от различни епохи: антични и средновековни, и са културни ценности съгласно Закона за културното наследство. Част от контрабандните монети СНИМКА: Агенция "Митници"

Контрабандните археологически артефакти са задържани и ще бъдат предадени за експертиза за прецизно датиране и индентифициране. Работата по случая продължава. На водача на товарния автомобил е съставен акт за административно нарушение по Закона за митниците.