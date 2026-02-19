Прибраха 3 незаконни пушки и боеприпаси от пенсионер в родопско село

Три незаконни дългоцевни ловни пушки и общо 38 боеприпаси от различен калибър са иззети от къща в почти обезлюденото родопско село Рибен дол. Оръжията и боеприпасите са намерени в дома на 76-годишен жител на селото. Те са съхранявани без разрешително, в нарушение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Възрастният мъж е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство в РУ на МВР в Мадан.