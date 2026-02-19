ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

74-годишна даде крупна сума на ало измамник след 4...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22319178 www.24chasa.bg

Сириец блудства с жена на спирка в София и я обра, осъдиха го на 4 г. затвор

6360
За сексуален тормоз и грабеж осъдиха сириец на 4 години СНИМКА: Пиксабей

По обвинение на Софийска районна прокуратура сирийски гражданин е осъден на 4 години лишаване от свобода за сексуално престъпление, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

 37-годишен мъж е лишен от свобода за това, че е блудствал с 49-годишна и ѝ е отнел парична сума в размер на 50 лева.

Случаят е от 6 септември 2023 г., когато в района на спирка на градски транспорт в столицата обвиняемият Д.Л. блудствал с жена на 49 години. Принудил я към това със сила и я съблякъл. След това обвиняемият отнел от Ц.К. парична сума в размер на 50 лева.

По случая е водено досъдебно производство. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи Д.Л. като автор на деянията.

Състав на Софийски районен съд призна Д.Л. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 4 години, което той следва да изтърпи ефективно при строг режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.

За сексуален тормоз и грабеж осъдиха сириец на 4 години СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)