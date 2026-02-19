Сириец блудства с жена на спирка в София и я обра, осъдиха го на 4 г. затвор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По обвинение на Софийска районна прокуратура сирийски гражданин е осъден на 4 години лишаване от свобода за сексуално престъпление, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

37-годишен мъж е лишен от свобода за това, че е блудствал с 49-годишна и ѝ е отнел парична сума в размер на 50 лева.

Случаят е от 6 септември 2023 г., когато в района на спирка на градски транспорт в столицата обвиняемият Д.Л. блудствал с жена на 49 години. Принудил я към това със сила и я съблякъл. След това обвиняемият отнел от Ц.К. парична сума в размер на 50 лева.

По случая е водено досъдебно производство. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи Д.Л. като автор на деянията.

Състав на Софийски районен съд призна Д.Л. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 4 години, което той следва да изтърпи ефективно при строг режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.