Деница Сачева: ПП-ДБ и Гюров не за първи път показват, че законът е за другите, не за тях

Както служебният кабинет трябва да е равно отдалечен от всички партии, или поне така твърди, така и НС равно ще се отдалечи от кабинет, заяви зам.-председателката на парламентарната група на ГЕРБ

Що се отнася до спазването на закона, колегите от ПП-ДБ и в частност Андрей Гюров не за първи път показват, че законът е за другите и не е за тях.

С тези думи зам.-председателката на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева коментира предупреждението на ИТН, че Гюров е станал служебен министър-председател в нарушение - заради закъсняла оставка като председател на БНБ.

Тя отбеляза и, че по време на клетвата на служебния кабинет част от народните представители и парламентарни групи не присъстваха в пленарната зала. "Да се търси сътрудничество от политическите партии в НС е доста невъзможно", отговори тя задочно на призива от Гюров за законодателна подкрепа от депутатите към кабинета му..

"Както служебният кабинет трябва да е равно отдалечен от всички партии, или поне така твърди, така и НС равно ще се отдалечи от кабинета", закани се Сачева. А речта на Гюров тя определи като "пореден морален наратив".

Само призоваваме служебното правителство да не предпоставя нито служебна победа, нито служебна загуба, настоя тя.

Депутатката коментира и изявлението на президента Илияна Йотова, която се разграничи от избора на Гюров за министри.

"Президентът имаше ограничен избор за това кой да бъде посочен за служебен премиер. По време на консултациите ние предложихме вариант, при който тя можеше да има по-разширен избор (ГЕРБ имаха идея председателката на НС Рая Назарян да хвърли оставка и Йотова да си избере депутат от всички останали - б.р.). Не се прие. По отношение на състава на правителството не сме съгласни, че президентът не носи отговорност за кабинета "Гюров". Като президент тя можеше да даде своя коментар по отношение на състава", заяви Сачева.