Синдикатът на държавните служители в МВР: Новият министър да спре назначенията в 12 без 5

2428
полицай СНИМКА: Пиксабей

Приветстваме решението на служебния премиер Андрей Гюров за министър на вътрешните работи да бъде назначен магистратът Емил Дечев. Това пишат в своя позиция от синдикалната организация на държавните служители в МВР.

Неговият избор е на отговорна личност, която не е чужда за администрацията.Той е наясно със законността на изборните процеси, както и с клопките при провеждането им. Като държавни служители се обръщаме към новия вътрешен министър и го призоваваме да спре всички назначения, задействани в "12 без пет", както и административните "актове- бухалки", целящи саморазправа и отстраняване на неудобните служители, пишат още в позицията.

Разчитаме на подобряване качеството на социалния диалог и вярваме, че новият министър на вътрешните работи няма да позволи да бъде въвлечен в старата административна мъгла, завършват те.

