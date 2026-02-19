Арестуваха мъжа, нападнал и ограбил две жени в парка в Дупница, откриха и ножа

Арестуваха мъжа, нападнал две жени в парка в Дупница. Полицаите са задържали извършителя на грабеж над две млади жени в парк „Рила" в града на 15 февруари. Около 04,18 ч. на беседка до езерото в парка, непознат мъж отправил заплахи на Й.С. и Л.Л., като поискал от тях да му дадат всичките си пари „или ще стане лошо".

Нападателят ударил 26-годишната Л.Л. по лицето и й нанесъл порезна рана с нож в областта на корема. От пострадалите били отнети парични суми в размер на 30 евро и 200 евро. Непосредствено след деянието извършителят избягал и се укрил.

След подаването на сигнала в полицията са предприети незабавни издирвателни действия, пострадалата – 26-годишна жена от Дупница, е закарана за лечение в столична болница със средна телесна повреда, където й е направена операция, все още е в болничното заведение.

Проведени са множество процесуално-следствени и оперативно-издирвателни действия от служители на РУ Дупница, ОДМВР – Кюстендил, и психолог от Института по психология към МВР под надзора на прокурор от РП Кюстендил – ТО Дупница, в последствие от прокурор от Окръжна прокуратура – Кюстендил, където досъдебното производство е изпратено по компетентност.

След задържането на 44-годишния мъж , който е известен на полицията и с други противозаконни деяния и е осъждан, вчера са проведени процесуални действия в дома му в с. Бистрица. Там са открити и иззети оръжието/ножа/ и дрехите, с които е бил облечен по време на нападението.

Работата по образуваното досъдебно производство в РУ Дупница продължава под надзора на прокурор от Окръжна прокуратура Кюстендил, която е повдигнала обвинение. Мъжът е задържан за 72 ч. Предстои ОП - Кюстендил да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.