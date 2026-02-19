Спешно докараха с хеликоптер пациент с тежки изгаряния в Пловдив (Снимки, видео)

Пациент с тежки изгаряния беше транспортиран с въздушната линейка в Пловдив. Хеликоптерът се приземи около 10 часа на площадката в УМБАЛ "Свети Георги", като движението на автомобили беше отцепено. В това време чакаха линейка и екип, които поеха пострадалия. Щом витлото на машината спря да се върти, пациентът, покрит с жълто покривало, беше прехвърлен в линейката и отведен в здравното заведение. Лекарите светкавично са поели случая, разказаха пред "24 часа" запознати.

От лечебното заведение обясниха, че ще дадат информация допълнително.

По информация на Нова тв двама души са тежко пострадали след взрив на газова бутилка в жилищна кооперация в Сливен тази сутрин. Те са с множество изгаряния и ги транспортират с две въздушни линейки на площадката при УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.