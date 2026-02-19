ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

74-годишна даде крупна сума на ало измамник след 4...

Спешно докараха с хеликоптер пациент с тежки изгаряния в Пловдив (Снимки, видео)

24 часа Пловдив онлайн

Хеликоптерът кацна и екип пое случая, като беше създадена перфектна организация. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Пациент с тежки изгаряния беше транспортиран с въздушната линейка в Пловдив. Хеликоптерът се приземи около 10 часа на площадката в УМБАЛ "Свети Георги", като движението на автомобили беше отцепено. В това време чакаха линейка и екип, които поеха пострадалия. Щом витлото на машината спря да се върти, пациентът, покрит с жълто покривало, беше прехвърлен в линейката и отведен в здравното заведение. Лекарите светкавично са поели случая, разказаха пред "24 часа" запознати.

От лечебното заведение обясниха, че ще дадат информация допълнително.

По информация на Нова тв двама души са тежко пострадали след взрив на газова бутилка в жилищна кооперация в Сливен тази сутрин. Те са с множество изгаряния и ги транспортират с две въздушни линейки на площадката при УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.

Въздушната линейка се приземи около 10 часа на площадката на УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив.
