"Промяната": Няма казус с оставката на Андрей Гюров

Павлета Давидова

Стою Стоев СНИМКА: Николай Литов

Явно има апетити да се избере нов подуправител, заподозря Стою Стоев

Няма казус с г-н Андрей Гюров. Правомощията му са прекратени ex lege, t.e. по силата на закон с встъпването му в длъжност като министър-председател. Така пише в закона, в алинея 8.

Това обяви в парламентарните кулоари юристът от "Промяната" Стою Стоев в края на почивката, която ИТН поискаха, за да обсъдят дали новият служебен премиер е закъснял с оставката си като подуправител в БНБ.

"Г-жа Назарян (председателката на парламента Рая Назарян - б.р.) съобщи от трибуната, че той вече не е подуправител. Тя смята, че това е достатъчно. И председателският съвет се обедини около това, докато ИТН смятат, че това трябва да се констатира с решение", настоя депутатът.

Проблемът за ИТН бил, че парламентът не е констатирал оставката на Гюров от банката.

Явно има апетити да се избере нов подуправител, заподозря Стоев.

