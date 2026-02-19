Варненски лекар се изправя пред съда, отказал да помогне на пациент и мъжът починал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Варненски лекар от Центъра за спешна помощ с инициали А. А. е обвинен за смърт поради немарливо изпълнение на служебните му задължения, съобщават от пресцентъра на окръжната прокуратура в града.

Обвинителният акт е срещу 67-годишния А.А. за това, че в качеството си на лекар в Център за спешна помощ - Варна причинил смъртта на варненец, поради немарливо изпълнение на своите задължения.

На 6 януари 2023 година, малко след 21 часа, лекарят бил изпратен на сигнал за мъж в тежко здравословно състояние, намиращ се пред магазин в ж.к. „Виница".

Свидетели забелязали, че мъжът изпил за много кратко време голямо количество алкохол и скоро след това започнал да повръща, станал и неконтактен. Те незабавно подали сигнал на спешния телефон 112.

Пристигайки на мястото, лекарят от спешния екип, слязъл от линейката и се приближил до мъжа, като без да го прегледа за изясняване на ситуацията, медикът заявил на присъстващите свидетели, че потърпевшият е пиян и той не може да направи нищо, за да му помогне.

Все пак подканил неадекватния мъж да стане, но след като той не реагирал, А.А. се върнал в линейката и екипът си тръгнал.

Според свидетелските показания всичко това се случило в рамките на 2-3 минути.

Около 21:30 часа, мъжът продължавал да стои на земята и минувач подал нов сигнал на телефон 112.

Въпреки че имали информация за посещението на обвиняемия А.А., от Центъра за спешна помощ изпратили втори екип. Пристигналите на място медици установили, че мъжът е починал.

От назначената съдебно-медицинска експертиза и направените анализи станало ясно, че 42-годишният мъж е починал след отравяне с етилов алкохол.

На въпроса дали е било възможно да се предотврати фаталния край, отговаря назначената по делото тройна експертиза.

Вещите лица в своето заключение са приели, че смъртта на мъжа има връзка с решението на обвиняемия А.А. да го остави на улицата, с което той не е изпълнил служебните си задължения на лекар.

Предстои делото да бъде насрочено за разглеждане във Варненския окръжен съд.