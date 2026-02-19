Хасан Адемов дава път на 38-годишен от Кубрат, който май вече е в "ДПС-Новото начало"

Едис Даудов се появява на снимки с Делян Пеевски още миналия май и не е ясно още ли е в АПС

С решението си да напусне Народното събрание, за да стане служебен министър на социалната политика, един от доайените в парламента Хасан Адемов дава шанс за депутатски мандат - макари и изключително кратък, на 38-годишният Едис Даудов. Той бе четвърти след Адемов в листата на Алианса за права и свободи (АПС) в Разград.

На вота през 2024 г. АПС взе два мандата в района, като водач на листата бе Ахмед Доган. Той се отказа и така осигури нов мандат на Хасан Адемов.

Даудов е от Кубрат, бил е и общински председател на младежкото ДПС. Той вече е сядал на депутатските банки за кратко - в 50-ото народно събрание бе представител на все още единното ДПС.

Любопитното обаче е, че през май 2025 г. лидерът на "ДПС - Новото начало" Делян Пеевски публикува снимки, на които обявява "старт на стратегията за Ново начало на община Кубрат". На кадрите е и Даудов, с уточнението, че е бивш депутат на ДПС, което означава, че той може да е преминал от редиците на Ахмед Доган в тези на Пеевски.

След Даудов в листата е Хабибе Расим, която е зам.-кметица в Разград.

Очаква се 12 настоящи депутати да напуснат парламента дни преди края на 51-ото НС - заради връщащите се министри.