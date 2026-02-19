Тръмп подписа изпълнителна заповед в подкрепа на производството на хербицида глифозат в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед в подкрепа на производството на глифозат в САЩ, като аргументира, че този хербицид, за който се твърди, че е канцерогенен, е жизненоважен за продоволствената сигурност на страната, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Хербицидите на основата на глифозат, като „Раундъп" (Roundup), са най-широко използваните в селското стопанство в САЩ, но в страната има само един производител, чиято продукция не покрива вътрешните нужди, което налага внос, посочва президентската администрация.

Президентът призовава министъра на земеделието Брук Ролинс да предприеме мерки, включително промени в регулациите, за да улесни производството на глифозат и фосфор на в САЩ. Фосфорът е необходим химичен компонент както за производството на хербицида, така също има и стратегическо значение за отбраната.

„Предвид потребности, които значително надвишават настоящото производство, рискът от намаляване или спиране на производството застрашава сериозно националната сигурност и отбраната, включително безопасността във веригата за доставки на хранителни продукти", се посочва в съобщение на Белия дом.

Федералната агенция за опазване на околната среда на САЩ (EPA) не класифицира глифозата като канцерогенен за разлика от Международната агенция за изследване на рака на Световната здравна организация (СЗО), която го класифицира като „вероятен канцероген".

Германският химичен концерн „Байер" (Bayer), който придоби американския производител на семена „Монсанто" (Monsanto) - производител на „Раундъп", обяви във вторник, че е предложил споразумение на стойност 7,25 милиарда долара за уреждане на десетки хиляди текущи и бъдещи съдебни искове в САЩ, свързани с хербицида. Върховният съд на САЩ също може да бъде призован да се произнесе по свързан случай.

Регулацията на глифозата, най-продаваният хербицид в света, е предмет на спорове в продължение на много години. В края на 2025 г. научно списание оттегли проучване, публикувано през 2000 г., в което се твърди, че глифозатът не представлява сериозен риск за здравето. Проучването е оказвало влияние върху политическите решения за глифозата, но не разкрива участието на служители на „Монсанто" в неговата подготовка и пропуска някои изследвания, свързани с канцерогенността му.