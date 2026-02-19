Пламна казиното на голям хотел в София

В 11:16 ч. е подаден сигнал за пожар в казиното на хотел на бул. „Витоша" 89B в София.
Пожарни и линейка са на място.
За момента няма данни за пострадали, а хората в сградата са евакуирани, пише bTV.
