Пламна казиното на голям хотел в София

4588
Снимка: Архив

В 11:16 ч. е подаден сигнал за пожар в казиното на хотел на бул. „Витоша" 89B в София.

Пожарни и линейка са на място.

За момента няма данни за пострадали, а хората в сградата са евакуирани, пише bTV.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

