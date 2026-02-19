ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бокс офисът за Пролетния фестивал В Китай надхвърл...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22319748 www.24chasa.bg

74-годишна даде крупна сума на ало измамник след 4 часа увещания по телефона

3656
74-годишна даде крупна сума на "ало" измамник след 4 часа разговор по телефона Снимка: Pixabay

74-годишна жена от село Орешак стана жертва на крупна телефонна измама, съобщиха от  ОДВМР Ловеч.

Вчера, в районното управление на МВР в града е постъпил сигнал, че 74-годишна жена от село Орешак е била измамена по добре позната схема: предоставяне на пари на мними полицаи за провеждане на специализирана операция. Тя е разказала, че на стационарния телефон е получила обаждане от непознат мъж, който се е представил за полицай и в разговор продължил около 4 часа е успял да я убеди да предостави всички налични пари на посредник, който ще я потърси на адрес.

Жената е събрала в найлонова торбичка сумата от 6510 евро и 2160 британски паунда, които е предала на мъж чакащ пред вратата й.

74-годишна даде крупна сума на "ало" измамник след 4 часа разговор по телефона Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание