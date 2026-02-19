74-годишна даде крупна сума на ало измамник след 4 часа увещания по телефона

74-годишна жена от село Орешак стана жертва на крупна телефонна измама, съобщиха от ОДВМР Ловеч.

Вчера, в районното управление на МВР в града е постъпил сигнал, че 74-годишна жена от село Орешак е била измамена по добре позната схема: предоставяне на пари на мними полицаи за провеждане на специализирана операция. Тя е разказала, че на стационарния телефон е получила обаждане от непознат мъж, който се е представил за полицай и в разговор продължил около 4 часа е успял да я убеди да предостави всички налични пари на посредник, който ще я потърси на адрес.

Жената е събрала в найлонова торбичка сумата от 6510 евро и 2160 британски паунда, които е предала на мъж чакащ пред вратата й.