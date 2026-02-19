ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

64-годишна с тежки изгаряния е жената, докарана с ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22319749 www.24chasa.bg

Съдийската колегия на ВСС освободи Емил Дечев като съдия от датата на назначаването му за министър

2084
Емил Дечев

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет освободи, на основание Закона за съдебната власт, Емил Дечев от заеманата длъжност „съдия" в Софийския градски съд, считано от датата на назначаването му на длъжност „служебен министър на вътрешните работи" с указ на Президента на Република България.

Емил Дечев работи в съдебната система от 1997 г. Юридическият му стаж в органите на съдебната власт започва като следовател в Окръжната следствена служба при Софийската градска прокуратура, а през 2000 г. става съдия в Районен съд – Плевен, след което заема длъжността в Софийския районен съд. От 2012 г. правораздава в Софийския градски съд. Заемал е поста „заместник-министър" в Министерство на правосъдието.

Служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров встъпи в длъжност. След като положи клетва в Народното събрание, в Министерския съвет се състоя церемония по предаване и приемане на властта.

Емил Дечев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)