Арестуваха в Пловдив украинци за износ на платки за дронове камикадзе (Видео)

По делото има и секретни материали

Под кордон в Пловдивския районен съд бяха доведени украинците Андрей и Игор Кузменко. Двамата се озоваха в ареста в началото на седмицата и се сдобиха с обвинения за производството на платки, които се използват в дронове камикадзе. Прокуратурата настоява спрямо тях да бъде определена мярка за неотклонение "задържане под стража".

Съдия Габриел Русев отложи заседанието за 13 ч. по искане на защитниците на двамата. Адвокат Емилия Недева настоя за достатъчно време да се запознае с материалите по делото, защото това нямало как да стане до този момент. И посочи, че Андрей Кузменко също поискал да се възползва от това си право, но така и не успял. Освен това прокурорът ѝ обяснил, че по делото има секретни материали, които не са в залата. "Не може частично да се предоставят материали на защитата и считам, че трябва и секретните също да се предоставят", каза адвокат Недева.