Вертолет от състава на ВМС се включи в издирването на изчезналия риболовен кораб

Военнослужещи и техника от състава на Военноморските сили и днес, 19 февруари, участват в издирването на изчезналия риболовен кораб в Черно море. От тази сутрин в операцията се включи вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза „Чайка". В издирвателните действия и днес участва фрегата „Дръзки". Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

След полученото вчера разрешение от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и издадената заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов за провеждането на операция по търсене и спасяване, фрегата „Дръзки" остана единственият кораб, който продължи издирването на изчезналия риболовния кораб през цялата нощ.