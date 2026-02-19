ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вертолет от състава на ВМС се включи в издирването на изчезналия риболовен кораб

Вертолет „Кугар“ (Снимката е илюстративна)

Военнослужещи и техника от състава на Военноморските сили и днес, 19 февруари, участват в издирването на изчезналия риболовен кораб в Черно море. От тази сутрин в операцията се включи вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза „Чайка". В издирвателните действия и днес участва фрегата „Дръзки". Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната. 

След полученото вчера разрешение от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и издадената заповед на командира на Военноморските сили контраадмирал Кирил Михайлов за провеждането на операция по търсене и спасяване, фрегата „Дръзки" остана единственият кораб, който продължи издирването на изчезналия риболовния кораб през цялата нощ. 

