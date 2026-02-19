Тошко Йорданов иска от новия вътрешен министър информация за евентуални задържания на Стоил Цицелков

Поисках от министъра като депутат цялата информация за задържаният на Стоил Цицелков. Кога, къде, какво. Това каза Тошко Йорданов от ИТН, който дойде в МВР с папка.
Той остана в министерството няколко минути. Преди това сутринта в НС Йорданов изнесе данни за 3 задържания на Цицелков - две за марихуана и едно за каране пиян.
"Ако всичко е такова, имаме министър, който трябва веднага да си подаде оставката. Информацията трябва да достига до хората“, каза Йорданов на въпрос защо е подал сигнала.
Той спомена и инцидент с жена в Гана. Според Йорданов след него Цицелков имал забрана да ходи 5 години там.