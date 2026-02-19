ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тошко Йорданов иска от новия вътрешен министър информация за евентуални задържания на Стоил Цицелков

Димитър Мартинов

[email protected]

7132
снимка: Георги Палейков

Поисках от министъра като депутат цялата информация за задържаният на Стоил Цицелков. Кога, къде, какво. Това каза Тошко Йорданов от ИТН, който дойде в МВР с папка. 

Той остана в министерството няколко минути. Преди това сутринта в НС Йорданов изнесе данни за 3 задържания на Цицелков - две за марихуана и едно за каране пиян.

"Ако всичко е такова, имаме министър, който трябва веднага да си подаде оставката. Информацията трябва да достига до хората“, каза Йорданов на въпрос защо е подал сигнала. 

Той спомена и инцидент с жена в Гана. Според Йорданов след него Цицелков имал забрана да ходи 5 години там.

снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков
снимка: Георги Палейков

