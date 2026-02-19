64-годишна с тежки изгаряния е жената, докарана с вертолет в Пловдив, чака се втори пациент (Снимки, видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тя е и с множество травми след взрив на газова бутилка в сливенско село

С над 20% изгаряния е пациентката, която бе докарана с медицински хеликоптер в Пловдив, уточняват от УМБАЛ "Свети Георги". Както съобщихме по-рано, машината кацна в 10,05 часа на площадката пред най-голямото лечебно заведение. Пострадалата е 64-годишна, но от болницата не уточняват откъде е пациентката. Според запознати, е от сливенско село, а инцидентът е настъпил от взрив на газова бутилка. Освен тежки изгаряния, тя е с множество травми, включително белодробна.

Пациентката е подложена на интензивно лечение и непрекъснато наблюдение. Медицинските екипи полагат всички необходими грижи за стабилизиране на състоянието ѝ, посочват от болницата.

Междувременно кацна и вторият хеликоптер, който докара още един пациент от същия инцидент в Сливенско. Екипите го поеха и въведоха в лечебното заведение.

Допълнителна информация ще бъде предоставена при възможност.