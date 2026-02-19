Плажът от Крапец до Езерец е замърсен с мазут (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Плажната ивица между селата Крапец и Езерец е замърсена с нефтопродукти. Това е установила проверка на РИОСВ-Варна.

При проверката е установено замърсяване на пясъчната ивица с изхвърлени от вълните черни лепкави парченца, с твърда консистенция, с различна големина и слабо изразен мирис, характерен за нефтопродукти.

При огледа на място не е установен брегови източник на замърсяване с нефтопродукти, което означава, че замърсяването е дошло от морето.

Директорът на Морска администрация – Варна е уведомен, очаква се да предприеме нужните действия за установяване на потенциалните източници на замърсяването.

На община Шабла са дадени предписания за предприемане на необходимите действия за почистване на установеното замърсяване.