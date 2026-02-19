МЕЧ за новите министри: Има шокиращи имена

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът им Радостин Василев призова служебният премиер Андрей Гюров да отзове вицето си Стоил Цицелков

В този кабинет има шокиращи имена, които не могат да получат подкрепата на МЕЧ.

Тази оценка даде на новото служебно правителство лидерът на МЕЧ Радостин Василев малко след като новите министри положиха клетва в парламента.

Призовавам Андрей Гюров незабавно да отзове този министър и вицепремиер, отговарящ за честните избори, настоя той по адрес на Стоил Цицелков. Днес от ИТН обявиха, че новият вицепремиер е бил арестуван през 2010, 2011 и 2014 г. по обвинения за шофиране в нетрезво състояние и употреба на наркотични вещества.

"Стоил Цицелков, арестуван за алкохол и наркотици. В публични изказвания казва, че в настоящия парламент има политически партии, които не трябва да са там и са плод на ТикТок. По-скоро ми изглежда като пиар на Петрохан, отколкото като министър. В свои постове говори за здравословни отношения между мъже и непълнолетни лица. Затова сега Наказателният кодекс предвижда, че няма здравословни доброволни отношения с лице, ненавършили 16 години. Правим го, защото педофилията не може да протектирана", добави депутатът.

МЕЧ не подкрепят и други от министрите - външната Надежда Нейнски, военният Атанас Запрянов, социалният Хасан Адемов, Георги Клисурски, здравният Михаил Околийски, Трайчо Трайков, Корман Исмаилов, Георги Шарков и Ирена Георгиева.

"Гюров тръгва с фалстарт. Президентът Илияна Йотова е лицемерна, защото можеше да върне кабинета, но го одобри", заяви Василев.

"Ние сме негативно настроени, аз дадох доверие на Гюров, надявайки се, че последният му шанс за политиката ще е началото на промяната. Той в момента се изложи жестоко. Йотова си измива ръцете с него, но тя е одобрила тези министри", коментира лидерът на МЕЧ.

"Готви се следизборна сглобка - във вида Румен Радев, ПП-ДБ и ГЕРБ, и ако има някоя от отломките на Доган", заяви лидерът на МЕЧ.

Според него кабинетът може да смени и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов само ако задкулисието реши да го замени.