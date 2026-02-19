ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бокс офисът за Пролетния фестивал В Китай надхвърл...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22320025 www.24chasa.bg

Мирослав Боршош предаде поста министър на туризма на Ирена Георгиева

3856
Мирослав Боршош официално предаде ръководството на Министерството на туризма на Ирена Георгиева СНИМКА: Пресцентър на Министерството на туризма

Мирослав Боршош официално предаде ръководството на Министерството на туризма на Ирена Георгиева, която поема поста в служебния кабинет. В рамките на срещата двамата обсъдиха приоритетите в работата на ведомството, постигнатите до момента резултати и проектите, които предстои да бъдат развити, съобщиха от пресцентъра на Министерстото на туризма. 

Сред основните акценти бяха усилията за устойчиво развитие на сектора, подобряването на бизнес средата и утвърждаването на България като конкурентна и разпознаваема туристическа дестинация.

 Ирена Георгиева изрази готовност да продължи активния диалог и работа с общините и туристическия бранш, и да разчита на експертизата на екипа в министерството. „Поемам тази отговорност с ясното съзнание за значението на туризма за икономиката на страната. Ще работим за надграждане на постигнатото и за утвърждаването на България като целогодишна туристическа дестинация", посочи тя.

Тя изрази своята изключително висока и положителна оценка за работата на министерството под ръководството на Мирослав Боршош, като подчерта отчетливия напредък в развитието на сектора, постигнатата стабилност, активния диалог с бранша и общините и ясната стратегическа визия, която е поставила устойчиви основи за дългосрочния растеж и по-силното международно позициониране на България като туристическа дестинация.

По време на разговора между двамата беше изтъкнато, че приемствеността в политиките и добрата координация с всички заинтересовани страни са ключови за стабилното и устойчиво развитие на българския

Мирослав Боршош официално предаде ръководството на Министерството на туризма на Ирена Георгиева СНИМКА: Пресцентър на Министерството на туризма

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание