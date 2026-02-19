ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бокс офисът за Пролетния фестивал В Китай надхвърл...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22320046 www.24chasa.bg

Иван Пешев към Димитър Илиев: Изпращаме една успешна година

3376
Иван Пешев и Димитър Илиев СНИМКА: Пресцентър на министерството на младежта и спорта

Изпращаме една успешна година – година с много нови инвестиции в спортната инфраструктура и с реална, последователна подкрепа за българските спортисти. Резултатите са налице и те са повод за гордост. Това заяви Иван Пешев при предаването на поста министър на младежта и спорта на Димитър Илиев. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на младежта и спорта.

С встъпването си в длъжност Димитър Илиев очерта основните приоритети в своята работа – активна подкрепа за българските спортисти и създаване на по-добри възможности за младите хора в България.

„Сред основните ми цели са осигуряването на силна и устойчива подкрепа за българските атлети, които ни носят най-голямата радост с успехите си, както и създаването на условия, които да позволят на младите хора да се развиват, да реализират своя потенциал и да допринасят за бъдещето на страната", заяви министър Илиев.

Иван Пешев поздрави своя наследник и му пожела успех в изпълнението на отговорната му мисия, като подчерта, че изминалата година е била изключително успешна за българския спорт с редица значими постижения на международната сцена.

Иван Пешев и Димитър Илиев СНИМКА: Пресцентър на министерството на младежта и спорта

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание