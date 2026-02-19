В този ден ние се прекланяме пред най-великия българин в новата ни история – Апостола на свободата Васил Левски. Левски никого не предаде, дори тези, които го предадоха. Гледаше в бъдещето. Знаеше, че пътят, по който е тръгнал, няма връщане назад. Точно пет години след неговата смърти и безсмъртие, в същия месец, възкръсна България. Това безспорно е дело на Левски. Човекът, който безспорно беше най-добрата еманация на Българското възраждане, на най-силния период на българския народ. От времето на скърцащото перо на Паисий българите дадоха най-добрия си син, който увисна на бесилката, за да бъде народът свободен. Това даде Левски, за да се радваме днес на народовластие и висшегласие, не такова за каквото мечтаеха апостолите в онези времена, но такова към каквото трябва да се стремим и да искаме от нашите управници. Поклон, Апостоле! Да живее България!

Това каза в словото си по повод 153 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски Андрей Соколов – старши учител по история и цивилизация в СУ „Йоан Екзарх Български“ в Шумен. Словото бе част от церемонията по отдаване на почит към паметта на Васил Левски, която се проведе на 19 февруари на площад „Освобождение“.

В рамките на ритуала учениците Петромира Иванова и Стефани Шарбанова от 3 клас на СУ ,,Й. Е. Български“ и Кристиян Живков от 4 клас на СУ ,,Сава Доброплодни“, които са част от Детско-юношеския театър „БИС“ с ръководител Диана Колева, изпълниха ,,Апостолът в премеждие“ от Иван Вазов.

На площада за поклон пред делото на Апостола се събраха кметът на община Шумен проф. Христо Христов, областният управител Катя Иванова, председателят на Общинския съвет Ася Аспарухова, директорът на ОД на МВР Шумен ст. комисар Георги Гендов, общински съветници и заместник-кметове, официални лица и ръководители на институции, ученици и деца от детските градини, граждани и гости на Шумен.

Възпоменателната церемония се организира от Община Шумен, Военните формирования 34200 и 54060 и Факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ към НВУ „Васил Левски“.

Граждани, институции и организации, учебни заведения и детски градини поднесоха венци и цветя в знак на признателност към живота и приноса на Васил Левски за освобождението на България.