Надежда Нейнски: България трябва да има последователна и активна политика

Предизвикателство в днешния ден на изключителни геополитически промени е България да има последователна, активна политика, която да я прави не просто видима за съюзниците, но и предвидима. Това каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски пред журналисти при встъпването си в длъжност. Тя посочи, че гласът на страната ни трябва да се чува.

Нейнски встъпи в длъжност в отсъствието на досегашния външен министър Георг Георгиев. Тя обясни, че е била уведомена от Георгиев, че той е в чужбина и ще се видят, когато се върне. Нейнски бе представена от Марин Райков, който ще бъде заместник-министър на външните работи.

България вече е пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), НАТО, еврозоната и Шенген, подчерта тя. Ключова за нас ще бъде и последната права на битката за членството на България в „клуба на богатите държави" – ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие бел.ред.). Смятаме, че имаме всички шансове да се поздравим съвсем скоро с подобен успех, коментира Надежда Нейнски.

Един от основните приоритети за мен ще бъде подготовката на честни и прозрачни избори. Усилията на моя екип ще бъдат насочени към организацията на изборите в чужбина, особено в страните извън ЕС, заяви служебният министър.

Нейнски посочи и отстояването на последователната и ярка позиция на България по отношение на войната на Русия срещу Украйна. За нас това е не само въпрос на солидарност, хуманизъм, а и въпрос на български национален интерес и ценност, отбеляза тя.

Темата за Западните Балкани също е приоритет в мандата на служебния външен министър.

По-рано днес служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров встъпи в длъжност. След като положи клетва в Народното събрание, в Министерския съвет се състоя церемония по предаване и приемане на властта.