Синът на капитана на изчезналия кораб край Маслен нос: Влязоха в морето за улов на акула, надявам се на чудо

„Баща ми каквото реши, това прави. Баща ми е един от най-опитните капитани – за него хубаво, лошо време няма, газ и вътре. Брат ми работи 7 години с него“, каза Християн Спасов пред бТВ.

По думите му те са влезнали в морето за улов на акула, надява се на чудо.

Рибарят Георги Янчев познава екипажа и смята, че корабът е потънал за три минути.

„Снощи както си говорихме с колеги цялото действие се развива за три минути и стигнахме до извода, че най-вероятно е взрив или дрон, или мина. Защото той нито е подал сигнал, нито е натиснал защита, нито се е обадил по телефона“, коментира Янчев.

Днес доброволци от цялата страна се събраха за да обходят района край Созопол. В издирването са се включили и рибари от първото турско пристанище Инеада.

В операцията по издирване се включи и вертолет от състава на Военноморската вертолетна авиобаза „Чайка“. В издирвателните действия и днес участва фрегата „Дръзки“, съобщиха от Министерството на отбраната.

Фрегата „Дръзки“ остана единственият кораб, който продължи издирването на изчезналия риболовния кораб през цялата нощ, уточниха оттам.