ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бокс офисът за Пролетния фестивал В Китай надхвърл...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22320246 www.24chasa.bg

Сергей Игнатов: Образованието се нуждае от приемственост и спокойствие

3444
Сергей Игнатов и Красимир Вълчев СНИМКА: Пресцентър на МОН

Най-важното е да запазим спокойствието и предвидимостта в системата на образованието. Това каза министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов при приемането на поста от предшественика си Красимир Вълчев, съобщиха от пресцентъра на министерството на образованието и науката. 

Новият министър ще работи за плавен преход, за да се гарантира спокойствието в училищата, университетите и научните организации в предстоящите месеци. „Трябва да предпазим системата от предстоящата предизборна кампания и опитите за политизиране", подчерта проф. Игнатов.

Красимир Вълчев благодари на експертите в министерството за интензивната работа и усилията, положени през изминалата година. „Стремяхме се да се справяме с всички текущи задачи и паралелно с това работихме по стратегически приоритети, нужни за системата", допълни той.

В края на церемонията двамата символично удариха училищен звънец, с което по традиция се предава постът в МОН през годините.

Сергей Игнатов и Красимир Вълчев СНИМКА: Пресцентър на МОН

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание