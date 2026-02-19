Надежда Нейнски ще провери какво точно е подписано при присъединяването на България към Съвета за мир

Един от въпросите, с които ще се занимая при срещата си с г-н Георгиев, е какво точно е подписано, да видя в самите документи, защото до този момент не съм сигурна, че има публичност на всички ангажименти, които този подпис предпоставя. Това каза служебният министър на външните работи Надежда Нейнски при встъпването си в длъжност в отговор на въпрос за Съвета за мир и бъдещото участие на страната ни в инициативата на американския президент Доналд Тръмп.

България е направила политически знак с подписването на устава, но аз и моите колеги от Европейския съюз (ЕС) имаме все още много резерви и въпросителни относно правния статут, коментира министърът. Важно е да се разбере дали подписването на този устав има характер на международен договор, или не, каза тя.

На този етап се задържа идеята за ратификация, защото без да знаем правната основа на това, което е подписано, не могат да се правят абсолютно никакви по-нататъшни стъпки, допълни Нейнски. По думите ѝ трябва да се видят и въпросите, свързани с финансовите измерения, както и това, че „еднолично се управлява".

За мен тази инициатива е твърде неясна, каза служебният министър. Всеобхватният план за мир, който получи подкрепата на Резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН, визира само и единствено мира в Газа, каза Нейнски. Разширяването на инициативата от страна на Доналд Тръмп отваря въпроси, които все още не са получили своя отговор, каза също тя.

Надежда Нейнски встъпи в длъжност в отсъствието на досегашния външен министър Георг Георгиев. Тя обясни, че е била уведомена от него, че е в чужбина и ще се видят, когато се върне. По думите ѝ това се очаква да стане утре. Нейнски бе представена от Марин Райков, който ще бъде заместник-министър на външните работи.

Служебният външен министър обяви, че ѝ предстои пътуване в Брюксел, където в понеделник ще се състои Съвет на външните министри. Войната в Украйна, мирът в Газа и кибератаките ще бъдат сред темите на срещата.