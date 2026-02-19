Столичната община стартира процедурите за изграждане на канализация в 8 района

Ще бъдат инвестирани средства в асфалтиране, тротоари и благоустрояване на градската среда

Последната от общо 20 процедури за изграждане на ВиК инфраструктура по програма „Околна среда" 2021–2027 премина задължителния контрол към Агенцията за обществени поръчки и може да бъде обявена. До момента поетапно Столична община обяви 19 процедури, съответно 9 за избор на изпълнител и 10 строителен надзор. Последната, която общината ще обяви след излизането й от АОП, е за изграждане на водопровод и канализация в кв. „Димитър Миленков", район „Искър".

Общината е подготвила и внесла за оценка проектите за изграждане на ВиК инфраструктура с цел последващо финансиране по Програма „Околна среда" 2021–2027. Инвестициите обхващат 8 столични района, 7 квартала и 3 населени места на територията на София: район „Панчарево" (с. Герман), район „Искър" (кв. „Димитър Миленков" и кв. „Абдовица"), район „Надежда" (кв. „Илиянци" и кв. „Орландовци"), район „Връбница" (кв. „Модерно предградие"), район „Витоша" (кв. „Симеоново"), район „Овча купел" (кв. „Горна баня"), както и гр. Нови Искър и с. Иваняне, район „Банкя".

„Това е инвестиция с дългосрочен ефект за София – в инфраструктура и качество на живот, която поставя основа за устойчиво развитие на града", каза кметът Васил Терзиев, цитиран от пресцентъра на общината.

Общо 10 са обектите, за които Столичната община е подготвила и ще проведе процедури за избор на изпълнител и строителен надзор (консултант):

изграждане на Водящ колектор и съоръжения в райони „Искър" и „Панчарево";

ВиК мрежи на кв. „Абдовица", район „Искър";

ВиК мрежи на с. Герман, район „Панчарево";

главен канализационен клон III на кв. „Горна баня", район „Овча купел";

ВиК инфраструктура на с. Иваняне, район „Банкя";

ВиК инфраструктура на кв. „Илиянци", район „Надежда";

ВиК мрежи на кв. „Модерно предградие", район „Връбница";

доизграждане на ВиК мрежи на гр. Нови Искър;

канализационна помпена станция в кв. „Орландовци", район „Сердика";

ВиК мрежи на кв. „Димитър Миленков", район „Искър".

Към момента проектите са на етап оценка в Управляващия орган на програмата, като се очаква тя да приключи през март тази година. Основно изискване за одобрението на всички проекти е обявяването на процедурите по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител (проектиране и строителство) и строителен надзор, информират от общината.

Проектите предвиждат изграждане на нова канализация, както и реновиране на съществуващи водопроводи. Очаква се с реализирането на инвестициите да се подобри свързаността към канализационната система и водоснабдяването на около 31 000 жители. Паралелно с това ще бъдат подменени стари и амортизирани водопроводи, а Столичната община ще инвестира допълнително в цялостно асфалтиране на уличните платна, изграждане на тротоарни настилки и благоустрояване на градската среда.

Проектното предложение е внесено в Управляващия орган на програма „Околна среда" 2021–2027 след одобрение от Общинския съвет. Това е инвестиция във ВиК инфраструктура на София с мащаб, какъвто не е реализиран през последните години. Общата стойност на финансирането надхвърля 224 млн. лв. (114,5 млн. евро), от които безвъзмездната финансова помощ е до 100 млн. лв. (51 млн. евро). Съфинансирането от Столичната община е над 36 млн. лв. (18,4 млн. евро), както и допълнителни около 89 млн. лв. (45,5 млн. евро) за дейности по обновяване на градската среда.

Столичната община е обявила всички 10 процедури за строителен надзор, като в момента тече избор на потенциални изпълнители. Предстои и изборът на изпълнителите за инженеринг (проектиране и строителство). През последните седмици бяха стартирани процедурите за с. Герман, кв. „Модерно предградие" и гр. Нови Искър. Срокът за изпълнение на проекта по програма „Околна среда" е до 31 май 2029 г.

„Всеки строителен проект изисква ясно планиране и решава конкретни проблеми в градската среда. Подготовката на ВиК проекти е дълъг и интензивен процес, включващ проектиране, отчуждаване и процедури за финансиране и изпълнение. Общината работи активно за приключване на процедурите и старт на строителството", заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов, цитиран от пресцентъра на общината.

Миналата година завърши изграждането на общо 86,4 км канализационна мрежа в 10 квартала и населени места на София, сред които „Кръстова вада – изток", „Драгалевци", „Суходол", „Бенковски", „Обеля" и гр. Нови Искър, Банкя – кв. „Градоман", „Михайлово", „Вердикал" и с. Иваняне. Инвестициите са извършени по проекта „Изграждане на ВиК инфраструктура в Столична община", финансиран от Европейския съюз, с общ размер над 140 млн. лв.

По официални данни на Eurostat и Национален статистически институт около 90% от населението на София е обхванато от канализационна мрежа – ниво под това на повечето европейски столици, където покритието е близо 100%. Основните дефицити са свързани с липсата на дъждовна канализация и недоизградена мрежа в околоградските квартали и населени места, което налага целенасочени инвестиции.