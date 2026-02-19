Спасеният турист в Стара планина е Никола Владов, издържал 4 дни без храна (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През цялото време е бил на заслон "Голям Кадемлия", което е спасило живота му

4 дни е издържал без храна при свирепи условия в Стара планина откритият турист Никола Владов. Той е от Джулюница.

"Радостни сме, че беше успешно открит от екипите на Дирекция "Национален парк "Централен Балкан" и Планинската спасителна служба в района над Бабско пръскало", се казва на страницата на дирекцията, придружена със снимки.

Според информацията Владов е изнемощял, но е жив и здрав. Спасителният екип начело с директора на Парковата дирекция са свалили мъжа до хижа "Триглав" и са му оказали първа помощ.

Директорът Георги Кръстев благодари на всички, включили се в успешната операция.