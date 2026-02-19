Назарян и депутати ще участват във възпоменателната церемония за 153 г. от гибелта на Левски

Председателят на Народното събрание Рая Назарян и народни представители ще участват във възпоменателната церемония в София по повод 153-тата годишнина от гибелта на Васил Левски. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

В 18.00 часа на 19 февруари 2026 г. те ще отдадат почит пред подвига на Васил Левски и ще поднесат венци и цветя на паметника на Апостола на свободата.

Преди това председателят на парламента и народни представители ще присъстват на панихидата в храм „Света София", която ще бъде отслужена от Негово Светейшество Даниил Патриарх български и Софийски митрополит и ще се включат в литийното шествие до паметника на Васил Левски.