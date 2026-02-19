ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" предостави всички налични доказателства на ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22320668 www.24chasa.bg

Павела Митова: Цицелков е имал петгодишна забрана от ЕК да наблюдава избори

13256
Павела Митова Снимка: Велислав Николов

Вицепремиерът по честни избори в служебния кабинет на Гюров Стоил Цицелков е имал петгодишна забрана от ЕК да наблюдава избори. Това пише Павела Митова от ИТН във фейсбук

Забраната  е изтекла в началото на годината, пише още тя.

"Същият има 5 годишна забрана от ЕК (ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори, която е изтекла в началото на годината със следните мотиви към МВнР: "Стоил наруши кодекса за поведение, който в съответствие с разпоредбите на кодекса за поведение изисква от наблюдателите „да се държат безупречно, да проявяват здрав разум и да спазват най-високо ниво на лична дискретност", пише още тя.

Днес ще поискам от новия външен министър да поиска от Кая Калас цялата информация по случая и да я предостави на Народното събрание, завършва депутатката от ИНТ.

Павела Митова

Андрей Гюров има вицепремиер по "честни избори". Същият има 5 годишна забрана от ЕК (ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за...

Публикувахте от Павела Митова в Четвъртък, 19 февруари 2026 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)