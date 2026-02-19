Павела Митова: Цицелков е имал петгодишна забрана от ЕК да наблюдава избори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вицепремиерът по честни избори в служебния кабинет на Гюров Стоил Цицелков е имал петгодишна забрана от ЕК да наблюдава избори. Това пише Павела Митова от ИТН във фейсбук

Забраната е изтекла в началото на годината, пише още тя.

"Същият има 5 годишна забрана от ЕК (ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори, която е изтекла в началото на годината със следните мотиви към МВнР: "Стоил наруши кодекса за поведение, който в съответствие с разпоредбите на кодекса за поведение изисква от наблюдателите „да се държат безупречно, да проявяват здрав разум и да спазват най-високо ниво на лична дискретност", пише още тя.

Днес ще поискам от новия външен министър да поиска от Кая Калас цялата информация по случая и да я предостави на Народното събрание, завършва депутатката от ИНТ.