Бойко Борисов: Уча се от грешките. Но техният грях е по-голям: промениха конституцията (Видео)

Борисов благодари на всички министри от ГЕРБ в кабинета на Росен Желязков за свършената работа. Отчете: еврозоната, предоговарянето на средствата по ПВУ, падането на мониторинга от ПАСЕ

Дадохме съгласие Атанас Запрянов да остане министър на отбраната, защото светът е във война

Вицепремиерът за "честни избори" Стоил Цицелков е голям пропуск на Йотова и Гюров, ако е вярно това, което чета

Аз съм убеден, че ще дадем добър резултат. Този път няма нито от какво да се срамуваме, коментира лидерът на ГЕРБ предстоящата кампания

Няма партия, няма хора - няма какво да коментирам. Очакваме да видим новите проекти, каза той за участието на президента (2017-2026 г.) Румен Радев

Понесохме и загуби, допускахме грешки. Уча се най-вече от грешките. Пакетираха ни с Пеевски, заради подкрепата за еврозоната и ПВУ, но техният грях е по-голям, защото заедно с него правиха конституция, а ние взехме подкрепа да влезем в еврозоната и Шенген. Оттук насетне: пълна мобилизация за изборите. И този балон, който надуват, гледали сме 5-6-7 пъти такива, ще гръмне.

Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който събра в централата на партията министрите си в кабинета "Желязков", които днес предадоха властта на новите служебни министри на Андрей Гюров.

"Работата на нашето правителство приключи и е хубаво да направим едно обобщение за работата, която свършихме. Ще започна с благодарност към вас, защото всеки в сферата си направи максимума, който можеше за тази една година. Винаги е имало труден процес за избори, в който успяхме да направим първо с АПС правителство, после на малцинство. И тук трябва да благодаря и на министрите от БСП и ИТН, които бяха в кабинета, защото тези 3 партии всеки по своему се справяше със своите успехи и неуспехи", обърна се Борисов към вече бившите министри.

"Специално за теб, Росене, съм изключително удовлетворен в такава сложна конфигурация, в толкова сложна международна ситуация, ти да направиш и да водиш един кабинет и да не забравяш партията, която те е изпратила там, да направиш много важни неща, дългосрочни. Като се започне от подкрепата, която давахме в коалицията на желаещите за Украйна, през далновидното ни участие в Съвета за мир, подписа ти с президента Доналд Тръмп, и виждаш, една по една държавите, включително и ЕК участва в подписите. Просто ние бяхме по-далновидни от другите. Неслучайно в Загреб това бе подчертано. От заплаха през последните няколко години отново станахме партньор на ЕК и САЩ", заяви лидерът на ГЕРБ.

"В същото време лидирахме процеса за еврозоната и тук трябва да благодаря специално на Теменужка Петкова за всичките усилия за конвергентния доклад, за нещата, които успя, включително и спорейки с нас с Влади Горанов, че ще върже дефицит до 3%", каза още Борисов.

"Благодаря на Томислав Дончев за ПВУ, че работеше в 2 министерства, направи чудеса от храброст от напълно загубени европейски пари, да предоговори плана, да докара милиарди в хазната и в същото време, да придвижи напред много проекти в областта на IT сектора, индустрията, технологиите, което е много голяма перспектива за страната в следващите години", заяви лидерът на ГЕРБ.

Борисов благодари и на енергийния министър Жечо Станков, че "много неща се свършиха".

"Когато ОФАК издаде заповед за спирането на "Лукойл" и освобождаването от руските активи, с Жоро Георгиев успяхме да направим така, че и САЩ и Великобритания да удължат сроковете. С Румен Спецов успяхте да договорите и веригата на доставки да не спре. Само ние си знаем през какви предизвикателства минаха, и тук САЩ бяха основен партньор, за да може всичко това и днес, което имаме като цени по бензиностанциите - на петрола, на газа на нефта, което бе доста сложна задача и вие я изпълнихте", похвали го той.

По-добър министър на образованието не е имало, всички го казват, категоричен бе Борисов.

"Дани Митов дано не го задържат докато е там (в МВР), още го няма тук, че здават (властта - б.р.)", каза още той. Посланиците на най-големите държави винаги са изразявали подкрепа към нашата дейност, допълни Борисов.

"Георги Клисурски (служебният министър на финансите - бел. ред.) с омерзение си тръгна от ПП-ДБ. Благодари за подкрепата ни в СОС, за транспорта, за метрото. Има сложно предизвикателство, има да готви удължителен бюджет, а и редовен. Трябва да продължи така да работи с приходните агенции, че да не намалеят приходите. Защото то ще има само едно обяснение: че контрабандата пак е тръгнала. Аз искам само да напомня, че тая фабрика, триетажната в Перник, за "Марлборо" разкриха, стоеше и чакаше да дойде служебен кабинет, но понеже се забави поради различни стечения на обстоятелствата, ние си ги хванахме", коментира Борисов.

"Тази една година, всичко, което искахме да се случи се случи: еврозона, Шенген, отпадането на мониторинга на ПАСЕ, ПВУ, над 10 млрд. евро повече в държавната хазна. Разбира се, неблагодарността винаги е присъща и нашите би трябвало, в кавички, най-близки хора от център-дясно трябваше да благодарят, че поехме целия риск с конвергентния доклад и вкарахме България в еврозоната. И президента тогава Радев, "Възраждане", "Величие" и МЕЧ бяха против, и от тях заслужавахме да кажат благодаря, а не по цял ден да се опитват да се упражняват върху нашите имена", заяви той.

"Не мога да не изкоментирам и новото правителство: радвам се, че поначало се говори за приемственост и финансите са отчели и благодарили какво сме направили. Щом Клисурски ни благодари за свършеното, приемаме, че и ПП-ДБ благодарили. Това правителство оттам нататък е изцяло ангажимент на президента Илияна Йотова и няма как да се оправдае с това си назначение, не е и необходимо. Така е преценила, така е направила. Правителството трябва да подготви честни избори, в текущите неща могат да разчитат на нашата подкрепа. Някои от колегите, с които сте сменили, са били министри при мене, дипломати, посланици. Мисля, че винаги с тях сме се разделяли като приятели", каза той за новите министри.

"Румяна Бъчварова много години беше с нас, но това (да стане шеф на премиерския кабинет на Андрей Гюров - бел. ред.) си е неин личен избор. Винаги пожелавам успех на хората, с които сме работили, защото сме били едно семейство. Затова и на нея пожелавам успех", каза още той.

"Това, което хората трябва да знаят е, че Атанас Запрянов беше поискан от Гюров. Светът е във война, днес имаше американски цистерни на нашето летища. В Иран, Газа, Украйна, се воюва. Във сферата на отбраната безспорно сме направили най-много за всичките времена от 90-та година, а и поставената под риск геополитическа ориентация от новите проекти, считам, че беше държавническо да оставим Запрянов. Той винаги е бил експерт на ГЕРБ в отбраната и като такъв се е държал. В този сектор са огромните инвестиции: превъоръжаването, помощта за Украйна, заводите с "Райнметал", инфраструктурните проекти, които са новите казарми. И ГЕРБ може да поеме отговорност за Запрянов в този кабинет, официално сме дали съгласие да остане", коментира Борисов изборът военният министър в кабинета "Желязков" да остане на поста и в служебния на Гюров. Преди това той бе начело на отбраната и в двата кабинета на Димитър Главчев.

"Не съм участвал в сглобяването на правителството по никакъв начин. Вицепремиерът за т.нар. честни избори (Стоил Цицелков - бел. ред.), е огромен пропуск на Йотова и Гюров. С този човек, ако е вярно това, което чета, че има забрана 5 г. от ЕК да припарва като наблюдател на избори извън страната, е много тежко нарушение и тежка санкция. Точно този човек да го овластиш като вицепремиер да отговаря за вътрешното и правосъдното министерство, каквито и да са резултатите, никой няма да приеме с този човек изборите за честни. Дори не знам с кой акъл са го сложили, но така са преценили, това е тяхна отговорност", каза още лидерът на ГЕРБ.

"В тази кампания ние ще правим това, което с всички вас сме се разбрали: какво ще надградим в IT сектора, инвестициите, образованието, икономиката, индустрията, въздигането на новите технологии в култ, защото България в 2 сфери е изключително конкурентоспособна и пряко вързана, особено с германската икономика с отбраната. Починете си 1-2 дни и от понеделник - по избирателните райони. Аз съм убеден, че ще дадем добър резултат. Този път няма нито от какво да се срамуваме, ако сме допускали грешки, са били от работа, ако са ни слагали брошки, те са били заради работата и геостратегическите цели. Който не работи, не греши. С много гордо вдигната глава трябва да отидем при нашите избиратели и симпатизанти, могат да гледат вече правителство на ПП-ДБ с техните хора там. Чакаме да видим и новите проекти да ги видим що за проект са, все пак", заяви Борисов.

И допълни: "Казват ми: не сте коментирали партията на Румен Радев. Първо: няма партия, няма хора - няма какво да коментирам. Сто пъти казахме за "Боташ", какво да го повтаряме пак, всички знаят, че 6 млрд. ще загубим. Явно това е приемлива цена за new wave-а, така ли се казва на английски? Новата вълна, да тръгне."