Втора фалшива 100-еврова банкнота е засечена в Добрич

Втора фалшива банкнота от 100 евро е засечена през тази седмица, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Добрич на заседанието на Областния център по механизма за координация, наблюдение и контрол във връзка с въвеждането на еврото. „Жена, в която е била банкнотата, се е усъмнила дали е истинска и сама е отишла до банка, за да бъде проверено това. Не се е опитвала да я вкара в обращение. Установено е как е стигнала до нея и се работи по случая", добавиха от полицията. Преди две седмици в Добрич бе установена фалшива банкнота от 100 евро на бензиностанция, с която е платено гориво, нарушителят не е установен. „В Добричко не сме установявали повече от две - три фалшиви банкноти годишно", казаха още оттам.

„Има по-голямо спокойствие от страна на клиентите. Продължават заявките за обмяна на левове в евро на суми най-често от 1000 лева, има и заявки за омяна на суми от 10 000 лева, но намаляват. В последно време идват възрастни клиенти с дребни суми левове – 100 – 150 лева, и много стотинки, които явно са събирани дълго време. Ние сме длъжни да ги приемем", каза представител на областната станция „Български пощи".

От Комисията за защита на потребителите – район Варна, посочиха, че при тях има много постъпили жалби, но само една е свързана с въвеждането на еврото. Тя е за неправомерно увеличаване на цените. Няма жалби за превалутиране на цени. През периода са извършени пет проверки, съставен е един акт за неправилно превалутиране и е връчено едно наказателно постановление. Представителят на комисията посочи, че продължават да ги търсят и във връзка със сметките за ток, но те пренасочват гражданите към съответното електроразпределително дружество или Комисията за енергийно и водно регулиране.

От община Генерал Тошево посочиха, че няма констатирани сигнали и нарушения. От община Крушари също заявиха,че нямат жалби и сигнали. Оттам съобщиха, че предстои среща в пенсионерския клуб за запознаване с различните банкноти и монети евро с представители на Търговско-промишлената палата в Добрич.

Главният секретар на областната администрация Румен Русев съобщи, че по данни на териториалната дирекция на НАП – Варна, която обслужва 6 области - Варна, Добрич, Шумен, Разград, Русе и Силистра, са съставени 96 акта за установени административни нарушения, издадени са 17 наказателни постановления и едно предупреждение. Общата сума за наложените санкции е 54 339 евро.