Ангелина Бонева пое управлението на регионалното министерство от Иван Иванов

Новият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева официално пое управлението на ведомството от своя предшественик Иван Иванов. На церемонията по предаване на властта Бонева заяви, че основната ѝ мисия през следващите три месеца ще бъде работата за честни избори, осигуряването на стабилност в сектора и недопускане на спиране по ключови инфраструктурни обекти. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Като водеща задача в работата си, новият министър посочи организационно-техническата подготовка на предстоящите избори, в частта, която е от компетенциите на МРРБ и ГД ГРАО.

Влизам в министерството с ясната задача да бъда добър стопанин за тези три месеца. Моята цел не са политическите обещания, а експертното управление. МРРБ не трябва да спре да работи – проектите продължават, а прозрачността ще бъде водеща, категорична бе министър Бонева.

Досегашният министър Иван Иванов пожела успех на служебния кабинет и подчерта, че оставя ведомството в добро състояние, с добър напредък по много от ключовите проекти и работата по тях да продължи с високо качество и в добри темпове.