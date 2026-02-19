Спешно се търсят кръводарители с нулева група в МБАЛ-Пазарджик

Спешен призив за кръводарители с нулева кръвна група отправят от Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ-Пазарджик. Търсят се доброволци, които могат да се отзоват и да дарят кръв, защото всички запаси са напълно изчерпани. Необходими са големи количества кръв за много болни с различни заболявания и в тежко състояние, които се лекуват в областната болница и други болници от региона.

Призоваваме повече доброволци да откликнат на този апел и да помогнат на пациентите, които спешно се нуждаят от кръвопреливания, коментират от здравното заведение.

Всеки дарител, който е с кръвна група 0, може да дари кръв всеки ден от понеделник до петък в Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ-Пазарджик в работното време между 07:30 и 13:00 часа.

Кръводарител може да бъде всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 г. Минималният срок между две дарявания на кръв е 60 дни. Кръводаряването е полезно. То стимулира процеса на обновяване на кръвните клетки и увеличава защитните сили на организма. Количествено кръвта се възстановява за по-малко от 24 часа. Качествено, за 3-4 седмици.

Благодарим на всички, които ще помогнат в битката за спасяване на човешки животи!