Дилър се споразумя за 1,6 г. затвор за държане и продажба на марихуана

Състав на Окръжния съд в Добрич одобри споразумение, по силата на което 33-годишен подсъдим за държане с цел разпространение и разпространение на наркотични вещества се признава за виновен и приема да изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от 1 година и 6 месеца при първоначален общ режим.

Със споразумението страните по делото приемат за безспорно установено, че на 9 юни 2025 г. в град Добрич, при условията на продължавано престъпление, без надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотични вещества и прекурсорите, подсъдимият е държал с цел разпространение марихуана и метамфетамин, на обща стойност 265,50 лв., и разпространил чрез продажба 0,97 грама и 0,41 грама марихуана.

Делото в Окръжния съд бе образувано по обвинителен акт срещу подсъдимия. Впоследствие в съда бе внесено постигнатото между страните споразумение. Съдебният състав прецени, че то не противоречи на закона и морала и следва да бъде одобрено. Одобреното от съда споразумение има последиците на влязла в сила присъда.