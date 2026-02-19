ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" предостави всички налични доказателства на ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22321002 www.24chasa.bg

Втори хеликоптер докара 67-годишен в Пловдив с 33% изгаряния (Видео)

24 часа Пловдив онлайн

4512
Вторият хеликоптер докара в Пловдив мъж с 67% изгаряния. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Точно в 12,52 часа кацна и вторият медицински хеликоптер на площадката на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив и докара 67-годишен пациент от сливенското село Глушник. Тази сутрин там гръмна газова бутилка. Преди това хеликоптер транспортира до Пловдив 64-годишна с 20% изгаряния и травми. Според запознати става въпрос за семейство.

Мъжът е с по-тежки увреждания вследствие на вдишване на токсични и горещи газове. Настанен е в реанимация и е под интензивно лечение и непрекъснато наблюдение, се казва от лечебното заведение.

Двамата пострадали са под непрекъснато лекарско наблюдение.

Вторият хеликоптер докара в Пловдив мъж с 67% изгаряния.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте всички записи от камерите на хижа "Петрохан" (Видео)