Втори хеликоптер докара 67-годишен в Пловдив с 33% изгаряния (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Точно в 12,52 часа кацна и вторият медицински хеликоптер на площадката на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив и докара 67-годишен пациент от сливенското село Глушник. Тази сутрин там гръмна газова бутилка. Преди това хеликоптер транспортира до Пловдив 64-годишна с 20% изгаряния и травми. Според запознати става въпрос за семейство.

Мъжът е с по-тежки увреждания вследствие на вдишване на токсични и горещи газове. Настанен е в реанимация и е под интензивно лечение и непрекъснато наблюдение, се казва от лечебното заведение.

Двамата пострадали са под непрекъснато лекарско наблюдение.