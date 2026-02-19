Служебният министър на околната среда и водите Юлиан Попов заяви ангажимент да работи в дух на приемственост по ключовите направления в дейността на министерството. Той прие поста от Манол Генов, който му връчи символичния ключ на ресорното министерство с пожелание да „отключва с мъдрост и да заключва с увереност", съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Манол Генов подчерта, че оставя институцията в добра кондиция по отделните политики в областта на околната среда и даде висока оценка за работата на екипа си. Двамата с Юлиан Попов обсъдиха въпроси от дневния ред на МОСВ, по които работата следва да продължи и които предстои да бъдат решавани в средносрочен план.

По-рано днес служебното правителство с министър-председател Андрей Гюров встъпи в длъжност. След като положи клетва в Народното събрание, в Министерския съвет се състоя церемония по предаване и приемане на властта.