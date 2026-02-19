Прокуратурата внесе в съда обвинителния акт на шофьор за смъртта на полицай край Требич

Софийска градска прокуратура (СГП) повдигна обвинение пред Софийски градски съд (СГС) срещу М. В. за това, че при управление на моторно превозно средство не се съобразил с въведената временна организация на движение по Северната скоростна тангента, осъществена от спрял автомобил със специален режим на движение и с пусната светлинна сигнализация, не намалил скоростта и не спрял, в резултат на което блъснал полицейския автомобил и по непредпазливост причинил смъртта на водача му Г. К. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската градска прокуратура.

Според обвинителния акт на 01.12.2025 г. Г. К. бил на смяна на работното си място в отдел „Специализирани полицейски сили" – СДВР. Около 03,00 ч. Г. К. и негов колега били изпратени да осъществят контрол на пътното движение на Северната скоростна тангента на гр. София в посока към бул. „Ботевградско шосе", с оглед обезпечаване на безопасността на извършваните по същото време действия по разследването във връзка с по-рано настъпило тежко пътно-транспортно произшествие на същото място. Г. К. спрял служебния автомобил в района на пътния възел към бул. „Рожен", като останал с включена светлинна сигнализация и заедно с другия дежурен полицай започнали да осъществяват контрол на движението. Около 04,20 ч. на 01.12.2025 г. Г. К. бил в автомобила, а колегата му извън автомобила. По същото време в посока от „Софийски околовръстен път" към бул. „Ботевградско шосе" се движел лек автомобил, управляван от обвиняемия М. В., който имал обективна възможност да възприеме полицейския автомобил. Намиращият се на пътното платно полицай също сигнализирал, като няколко пъти подал светлинни сигнали с фенер и стоп палка. Въпреки това, М. В. не предприел действия, свързани с намаляване на скоростта или спиране и движейки се със скорост 141,84 км/ч, при разрешена такава от 120 км/ч, блъснал служебния полицейски автомобил. От съчетаната тежка мозъчна и гръбначно-мозъчна травма, получена в резултат на удара, настъпила смъртта на Г. К.

Обвиняемият е неосъждан и е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 20 000 лв., определена от Софийски апелативен съд след протест на СГП срещу определението на СГС от 04.12.2025 г., с което съдът взе мярка за неотклонение парична гаранция от 5000 лв. спрямо М. В.

С постановление на наблюдаващия прокурор временно е отнето свидетелството му за управление на моторно превозно средство.

Досъдебното производство е образувано на 01.12.2025 г. при неотложност с оглед на местопроизшествие и е проведено от сектор „Разследване на транспортни престъпления" към отдел „Разследване" при СДВР под ръководството и надзора на СГП.

https://prb.bg/sgp/bg/news/aktualno/76092-sofiyska-gradska-prokuratura-privleche-obvinyaem-i-go-zadarzha-za-srok-do-72-cha

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.