Граничари разкриха нарколаборатория в софийско село, задържани са двама (Снимки)

На 17 февруари е проведена специализирана операция с участието на гранични полицаи от РДГП –Кюстендил и служители на отдел „Противодействие на контрабандата" в ГДГП.

Извършена е проверка на територията на село Макоцево, община Горна Малина в жилищна постройка, собственост на български гражданин. В хода на проверката граничните полицаи са установили 30 кг сух канабис, 184 саксии с разсад, както и оборудвани помещения с технически средства за отглеждане на наркокултурата – с изградени вентилационни и климатични системи, сушилня, монтирани осветителни тела, въздуховоди, филтри, торове, везни и препарати, предназначени за отглеждане на канабис. На адреса е задържан 51-годишният собственик на имота. В продължение на проведените оперативно-издирвателни мероприятия е установено, че отношение към нарколабораторията има и 35-годишен мъж, който също е задържан.

Материалите са докладвани в Окръжна прокуратура –София. В ГДГП е образувано досъдебно производство. Двамата мъже са привлечени в качеството си на обвиняеми и задържани за 72 часа за разпространение и държане на наркотични вещества. Работата по случая продължава.