Андрей Гюров се среща с ръководството на ЦИК в петък

Министър-председателят Андрей Гюров ще се срещне с ръководството на Централната избирателна комисия на 20 февруари. Това съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Тема на разговора ще бъде подготовката на предстоящите предсрочни парламентарни избори, насрочени за 19 април 2026 г. Срещата ще започне от 14 часа, в сградата на ЦИК, съобщават от МС.

Официално правителството на Росен Желязков предаде властта на служебния кабинет на Андрей Гюров.

На церемония в Министерския съвет новата власт стъпи в длъжност, след като положи клетва в Народното събрание, а по-рано днес президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването на служебното правителство и дата за изборите - 19 април.