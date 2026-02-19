Емил Дечев: Ще направим всичко възможно за честни и свободни избори

Ще направим всичко възможно да дадем възможност на кадрите на МВР да изпълнят напълно своя дял за честни и свободни избори на 19 април. Това каза новият вътрешен министър Емил Дечев пред журналисти.

Обръщам внимание, че не само МВР има отговорност към изборите, каза Дечев и посочи, че такава имат и партиите, неправителствения сектор, ЦИК и Информационно обслужване.

Като съдия с около 25 години стаж дълбоко вярвам, че "правова държава" не е една куха фраза в конституцията, каза министърът и напомни, че през миналата година КС излезе с решение за частично касиране на вота, при което влязоха 16 нови депутати и цяла нова парламентарна група. Той очерта и втори приоритет пред МВР. Щели да направят преглед на работата на служителите на ведомството при трагедиите с 6 трупа на Петрохан и на Околчица.

"Ако има възможност ще съдействаме напълно за водене на всестранно разследване. Готови сме да помагаме, ако се наложи, с чуждестранна експертиза".

Дечев напомни, че последната дума е на прокуратурата. За случаите има две образувани дела, с двама наблюдаващи прокурори. Те контролират разследването и преценяват кои версии да изключат и коя да се приеме за окончателна.

МВР не може да се бърка в това, каза Дечев. Той задавал въпроси за двата случая на предшественика си Даниел Митов. Затова и сдването на властта отнело повече време, каза новият вътрешен министър.