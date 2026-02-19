Платките за дронове камикадзета, изнасяни от Пловдив, били легални - с 3 тома митнически документи

Дейността на Андрей и Игор Кузменко продължавала две години, според защитата им минавала през държавен контрол

Дейността на двамата украинци Андрей и Игор Кузменко, обвинени че изнасяли от Пловдив платки за военни дронове камикадзета, били напълно легални. "Става дума за износ, не за телепортиране или за контрабанда. И документите за този износ са в 3 тома", заяви адвокатката на единия от задържаните Емилия Недева. По думите ѝ дейността на фирмите на баща и син Кузменко е легална, те са регистрирали производството си, имали данъчни декларации и справки.

"За да се извърши акт за прихващане на ДДС, всеки месец на това дружество се извършва ревизия. Вижте им оборотите, вижте им размерите. Става дума за едни легални обороти, които ежемесечно се проверяват от НАП. Всички стоки са с редовни декларации, които са били проверени", заяви адвокат Недева и посочи, че ако имаше нещо нередно при износа на такъв тип стоки, това не би могло да стане без знанието на митнически служител, а такъв не е обвинен по делото. Разпитаните такива от отдел "Рисков анализ" обяснили, че има задържани 3 пратки на украинците от януари, но те били спрени заради получателя, а не заради съдържанието им. "Няма абсолютно никаква данна, че естеството на стоките е такова, че може да бъде използвано за двойна употреба", категорична беше Недева.

Според обвинението в периода от 2024-а до 2026 г. Кузменко са изнасяли платки, които можели да се използват за военни цели - за дронове камикадзе. По думите на прокурор Димитър Костов въпросните безпилотни летателни апарати се използвали от украинската армия и се изработвали от основния клиент на семейство Кузменко - израелска компания. Според обвинителя, ако двамата украинци бъдат пуснати на свобода, може да възпрепятстват разследването и да повлияят на свидетелите. Имало и опасност да се укрият, тъй като разполагали с големи средства и често пътували в чужбина. Костов настоя Районният съд да уважи искането на прокуратурата и да остави двамата в ареста.

Адвокат Емилия Недева го критикува и посочи, че в обвинителния акт той не е отбелязал колко са отделните деяния и кога са били извършени. Добави, че агенти на ДАНС са провеждали действия по разследването през февруари, макар досъдебното производство да е образувано месец по-рано и да са нямали такова право. По думите ѝ според вещото лице, изготвящо експертиза на стоките, платките са предназначени за обучение. "Какво прави получателят, не касае Андрей и той не може да носи отговорност как може да бъдат преработени тези платки и какъв софтуер да се слага на тях", заяви Недева. Според нея няма никакви доказателства двамата да се укрият или да извършат друго престъпление.

"Самото обвинение е лишено от всякаква конкретика - кога, къде, как са извършени деянията не ни става ясно. Той е извършил една легална дейност, минала през държавен контрол", каза адвокатката на Игор Кузменко Веселина Аргалиева. И също посочи, че става въпрос за обучителни платки.

В обясненията си пред съда Андрей Кузменко каза, че компанията му е много голяма и не е имал намерение да нарушава закона. Фирмата имала "критичен статут" и можел да представи доказателства за това от Министерството на икономиката на Украйна. Мъжът гарантира, че няма да напуска Пловдив и ще се явява на всички съдебни заседания. Синът му пък каза, че има жилище, работа и официален статут на пребиваване в България. "За какво съм тука", попита той и помоли да бъде освободен.

След съвещание съдия Габриел Русев поряза украинците и заяви, че най-адекватната мярка в случая е "задържане под стража". Той посочи, че за престъплението, в което са обвинени двамата, е предвидено наказание до 6 г. затвор и глоба до 200 000 лв. Обясни, че Кузменко често напускат страната и може да се укрият или да продължат дейността си. Решението подлежи на обжалване пред Окръжния съд в 3-дневен срок.

"Считам, че става въпрос за предварително взето решение. Съдът е предубеден. Заяви, че престъплението е извършено, макар че на този етап няма право, с което е постановен един изключително порочен съдебен акт, който е предварително постановен. Съжалявам, че имаме предубеден съд", каза преди да излезе от залата Емилия Недева.