Актуална информация за кандидатите по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе"

От 1 март се променя приемът на заявления на заявления по проект № BG16FFPR002-5.001-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Русе". Това съобщават от пресцентъра на Община Русе.

От тази дата ще се кандидатства единствено за подмяна на отоплителни уреди на дърва и/или въглища с климатици, фотоволтаични системи за собствено потребление и уреди на пелети от следните видове: топловъздушна камина на пелети със затворена горивна камера, камина с водна риза на пелети и стоманени панелни радиатори.

Временно се преустановява приемът на заявления за подмяна на отоплителни уреди с термопомпи и котли на пелети. Предстои извършването на обходи в жилищата на кандидатите, подали заявления за подмяна на отоплителни уреди преди 1 март 2026 г. След приключване на огледите и обявяване на класиралите се домакинства, при наличие на свободен ресурс по проекта ще бъде предоставена допълнителна информация.

Всички образци на документи са публикувани на сайта на община Русе на адрес: https://obshtinaruse.bg/proekt-podobryavane-kachestvoto-na-atmosferniya-vazduh-v-obshtina-ruse-finansiran-po-protsedura-za-po-chist-vazduh-po-pri-1.

Допълнителна информация, както и образци на необходимите документи могат да бъдат получени в офиса за подаване на документи с адрес:

- гр. Русе, ул. „Етър "№1, блок „Етър", партер;

- на ел. поща [email protected];

- на телефон 0884 697 760

Документите за кандидатстване могат да се подават от понеделник до петък от 9:00 - 18:00 часа, обедна почивка от 13:00 - 14:00 часа.

Заявления за участие в проекта могат да бъдат подадени и по електронен път, като документите следва да са попълнени, подписани и сканирани във формат pdf. След проверка за пълнота на информацията, кандидатът получава Регистрационен номер на подаденото Заявление по електронен път.